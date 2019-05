Danske eksjuhi kodu otsiti läbi

Danske Bank pressikonverents Kopenhaagenis, panga juht on veel Thomas Borgen. Foto: EERO VABAMÄGI, Eesti Meedia/Scanpix

Taani politsei kahtlustab, et Danske Bankist lahkuma sunnitud tegevjuhil Thomas Borgenil on isiklik seos rahapesujuhtumiga, vahendab Kauppalehti Børseni uudist.

Børseni teatel on Danske Banki eksjuhi kodu läbi otsitud. Lehe teatel kahtlustatakse, et ta on isiklikult segatud Danske Banki rahapesujuhtumisse.

Danske Banki Eesti üksuse kaudu liikus aastatal 2007–2015 200 miljardit eurot kahtlast raha. Borgeni advokaat Peter Schradieck kinnitas Børsenile, et Taani rahanduspolitsei on tema kodu läbi otsinud ja et teda uuritakse kuriteo kahtlusalusena. Lehe teatel on ka kaks teist Danske Banki eksjuhti rahapesuseaduste rikkumises kahtlusalused.

Thomas Borgen pidi eelmise aasta sügisel ameti panga rahapesukahtluste tõttu maha panema.

Rootsi majanduslehe Dagens Industri teatel tahab Taani politsei juhtumiga seoses kuulda Stockholmi börsil noteeritud Intrumi tegevjuhi Michael Ericsoni ütlusi.

Ericson tegutses aastatel 2014–2015 Danske Banki välisoperatsioonide juhina, mille alla kuulus ka Eesti üksus.