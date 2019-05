Elektrilevi toob tänavu internetiühenduse 10 000 kodule

Elektrilevi. Foto: LIIS TREIMANN, Postimees/Scanpix

Riigile kuuluv Elektrilevi lubab tänavu rajada kiire internetiühenduse kuni 10 000 kodule, ja ettevõttele, viie aastaga loodetakse jõuda 200 000 koduni.

Elektrilevi on omale eesmärgiks seadnud 2019. aastal välja ehitada ligikaudu 5000 ühendust "valgetes alades" ja veel 5000 ühendust väljaspool valgeid alasid, teatas riigifirma. „2019. aastal oleme suurt rõhku pannud ka nendele piirkondadele, kus teistel telekomettevõtetel ei ole huvi võrku ehitada ehk nn valgete aladele,“ ütles Elektrilevi taristu liitumiste teenuste juht Oliver Ruus teate vahendusel.

„Meil ei ole plaanis hakata rajama paralleelseid optikavõrke. Ka väljaspool valgeid alasid ehitame oma võrgu sinna, kus täna ei ole kaasaegset optilise sidega võrku,“ täpsustas Ruus.

„Teenuse tarbimiseks tuleb kliendil pärast võrgu valmimist valida omale teenusepakkuja. Meil käivad läbirääkimised erinevate teenusepakkujatega ning täna tundub, et peaaegu kõikides piirkondades saab olema vähemalt kolm teenusepakkujat, paljudes rohkemgi,“ ütles Ruus.

Tellimusest ühenduseni kulub pool aastat

Esimestes piirkondades loodab Elektrilevi võrguga liitumise võimaluse avada juunis. „Pakume liitumise võimalust sel hetkel, kui saame garanteerida, et kuni kuue kuu jooksul ehitame konkreetsele aadressile ühenduse valmis,“ ütles Ruus ja lisas, et esimestes piirkondades saab võrk valmis ilmselt suve lõpus.

Liitumine Elektrilevi kiire interneti võrguga hakkab maksma 200 eurot. Seejuures tuleb arvestada ka sellega, et Elektrilevi toob sidevõrgu maja fassaadini, harvemal juhul, kui esinevad tehnilised takistused või majaomanik seinale toomist ei soovi, tuuakse võrk kinnistu piirini. Juhtme tuppa viimine võib tähendada täiendavaid kulusid.

Kui aadressiotsing annab tulemuseks, et konkreetne maja või korter ei ole järgmise viie aasta ehitusplaanides, ei tasu Ruusi sõnul lootusi maha matta: „Tänased plaanid on tehtud peamiselt arvutisimulatsiooni abil, mis on arvestanud võrgu konfiguratsiooni konkreetses piirkonnas ja sooviavalduste arvu. Kuid projekteerimise käigus, kui projekteerijad piirkondi läbi käivad, on tihtipeale selgunud, et meil on tegelikult mõnevõrra rohkem aadresse võimalik võrku ühendada“.

„Seega, kui mõni kodu täna plaanidesse ei mahu, tasub esitada sooviavaldus ning endiselt jääb lootus, et Elektrilevi leiab järgmise viie aasta jooksul võimaluse, kuidas kiire internet kohale tuua,“ lisas Ruus.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning ehitab tervet Eestit katvat kiire interneti võrku.