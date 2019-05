Kuidas investeeringukorterist maksimum välja pigistada

Mikrokorteritel, mida Eestis alles hiljaaegu on suuremal määral arendama hakatud, on suur potentsiaal teenida investorile tublit tootlust, sest neil on madalate püsikulude juures suur likviidsus nii üürileandmisel kui müügil.

Mustamäel valminud tuttuues üürimajas nn Laava majas on investoritel mikrokortereid võimalik osta lausa veebipoes neid lihtsalt ostukorvi ladudes ja pangalingi kaudu broneeringutasu makstes. Foto: Scandium Kinnisvara

Suuruse poolest vahemikus 12 20 m2, võib mikrokorterit võrrelda hotellitoa või ühiselamutoaga, kuid erinevalt neist on korter siiski juriidiliselt eraldiseisev kinnistu, milles olemas ka köök ning duširuum koos WCga. Lihtsalt elutuba, köök, magamistuba ja vannituba on kõik pisikese pinna peale kompaktselt kokku mahutatud.