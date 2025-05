Läänemerel on lõhepüük kommertsalustel keelatud, sest varud on liiga väikesed. Riikidele eraldatakse kvoot nende lõhede jaoks, mille kaaspüük muu kalapüügi käigus on vältimatu. “Sihtpüük on lubatud ainult teadusuuringute eesmärgil,” seisab eelmiseks aastaks kehtestatud kvootide määruses