Raadiohommikus kogu tõde börsifirmade tulemustest

Tallinki käive esimeses kvartalis kahanes ja kahjum suurenes. Foto: Andras Kralla

Nii nagu Äripäeva reedeses paberväljaandes, on ka hommikuprogrammi olulisimad teemad sel nädalal avalikustatud Eesti börsifirmade tulemused.

Tulemusi aitab lahata Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe. Lisaks tuleb juttu kõikvõimalikest muudest uudistest Eestist ja välismaalt.

Hommikuprogrammi veavad Madis Aesma ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris"

Sel nädalal kinnitasid nii Euroopa Liit kui ka Balti-Saksa kaubanduskoda, et Eesti majanduskasv kui ka ettevõtete kasumiväljavaated on lähiaastail varasemast kesisemad. Samuti on europarlamendi prognoositavad tulemused pigem ennustamas muutusteajastut. Kuidas nendes tugevates hoovustes on läinud Eesti börsiettevõtetel, kes teatasid sel nädalal oma tulemustest?

Samuti räägime EKRE ministriotsingutest ja arengutest Balti meediaturul. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Jaanus Vogelberg ja Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Digiturunduse praktikum"

Saates tuleb jutu digireklaamide testimisest ja tulemuste mõõtmisest. Teemadena võetakse ette otsingureklaamid, bännerid, Facebook ning tekstid ja video. Saab vastuse küsimustele, kuidas mõõta nende tulemuslikkust ning mida edukalt kasutada.

Saates on külas FCR Media digistrateeg ja partner Martin Paršin, saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00–14.00 "Fookuses on kindlustus"

Saade keskendub liikluskindlustusele ja kaskole. Sel teemal räägivad If Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuht Reet Veilberg, PZU Kindlustuse sõidukikindlustuse tootejuht Claude Kaasik ning Swedbanki kasko- ja liikluskindlustuse valdkonnajuht Eivo Kisand

Saatejuht on Liis Amor.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio"

Saates tuleb juttu krüptorahaga arveldamisest. Kui lihtne on arveldada krüptorahas ja kui ohutu see on, räägivad meile Piixpay makseplatvormi kaasasutaja Evald-Hannes Kree ning Piixpay makseplatvormi äriarendusjuht ja Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar.

Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 MHz või järelkuulamisel aadressil raadio.aripaev.ee.