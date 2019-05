Raadiohommikus: tuleohtlikud majutusasutused

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime sellest, mida peaksid majutusasutused tegema, et kohale ei peaks tõttama tuletõrje. Foto: Raul Mee

Päästeamet kontrollis eelmisel nädalal esimest korda 197 majutusasutuse tuleohutust ja kahjuks peavad päästjad nentima, et 70 protsenti kontrollitud öömajapakkujatest ei suuda täita tuleohutusnõudeid.

Milliseid puudujääke leiti ja kui palju peavad majutajaid vigade parandusel pingutama, tuleb homme hommikul rääkima päästeameti ohutusjärelevalve juht Tagne Tähe.

Samuti on stuudios Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot, kes tutvustab Eesti Gaasi uut välisbrändi Elenger ning Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder, kellelt küsime, kui kiire on olnud palgaralli tempo.

Saadet juhivad Indrek Mäe ja Allan Rajavee.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on investorid Kristi Saare ja Tauri Alas. Ligi kuueaastase investeerimiskarjääri jooksul on nende portfellid kasvanud ning eesmärgid muutunud hulljulgemaks. Samas nendivad nad, et finantsvabaduse saavutamisega kiiret enam pole.

Uurime, kuidas on muutunud nende investeerimisteekond, millised on järgmised eesmärgid, kuhu Kristi Saare ja Tauri Alas praegu investeerivad, kuidas nad mõtlevad iduinvesteeringutele, milliseid investeeringuid nad investor Toomasele soovitaksid ning palju muud. Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Bendersi müügi- ja turundusjuht Marek Ruubel ning TR-Haljastuse juhataja Tarmo Raudi annavad nõu, kuidas kujundada oma kodukrundi käiguradasid, platse ja kõnniteid. Räägime, milliseid tänavakive ja -plaate on turul saada ning kuidas maastikuehitust oma koduaias planeerida: millised on ise ehitamise riskid ning mida annab haljastusprojekt. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogia saates räägime seekord innovatsioonipoliitikast. Eelmisel nädalal kohtusid esimest korda üle pika aja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel omavahel innovatsioonipoliitika komisjon ning teadus- ja arenduskomisjon. Selle jaoks, et koos panna paika innovatsiooni arengukava Eestis kuni aastani 2030. Kuhu me tahame selleks ajaks jõuda ning mis seisus praegu Eesti oma innovaatilisuse poole pealt tegelikult on, räägib innovatsioonikomisjoni aseesimees Martin Kruus.

Lisaks tutvume Eesti ettevõttega Comodule, mille tooted teevad võimalikuks elektritõukerataste jagamismajanduse ning lasevad tõmmata jalgratastele peale tarkvarauuendusi. Mida täpsemalt tehakse ja kuidas kõik suured jagamismajanduse ettevõtted ühel hetkel Eesti firma ukse taga olid, räägib Comodule tegvjuht Kristjan Maruste. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Innovatsiooniminutid". Kuidas maasikaid õigesti kasvatada? Kui palju maasikasorte maailmas on? Mis sorti maasikas on kõige magusam? Milline maasika-aasta meid ees ootab? Neile ja paljudele teistele huvitavatele küsimustele vastab Eesti Maaülikooli Põllumajandus ja Keskkonnainstituudi aianduse dotsent Ulvi Moor. Saatejuht on Jana Vainola.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.