Võistlus Hiina ja Indiaga paneb Euroopa proovile

Isamaa kandidaat Kätlin Kuldmaa ja Eesti 200 kandidaat Lauri Hussar. Foto: Äripäev

Eesti 200 esinumber Lauri Hussar näeb europarlamendi põhiteemana küsimust, kas liikuda edasi või tagasi, Isamaa kandidaat Kätlin Kuldmaa aga Euroopa Liidu konkurentsivõimet globaalsel turul.

„Keskne teema on see, kas Euroopa liigub edasi või tagasi,“ rõhutas Hussar Äripäeva raadio saates „Fookuses on Euroopa parlamendi valimised“. „On palju poliitilisi jõude, kes tahaks pöörata Euroopa Liitu tagasi, samas kui Euroopa Liit peab seisma alusväärtuste eest ning tagama sõna- ja isikuvabadused,“ lisas ta. Hussari meelest võib tagasi liikuvate, sealhulgas paremäärmuslike jõudude esilekerkimine tähendada Euroopa lõhestumist.