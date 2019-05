Raadiohommikus: kas krüptotalv saab läbi?

Krüptoraha eesotsas bitcoiniga on taas tuhast tõusnud. Külla tuleb krüptoraha liidu üks asutajaid investor Asse Sauga.

Hommikuprogrammis on külaliseks investor Asse Sauga. Foto: Andres Haabu

Coop Panga uueks turundusjuhiks sai Kristjan Seema, kes on varem juhtinud turundust SEBs ja Tele2s. Räägime Kristjani kui kogenud turundusjuhiga turunduse väljakutsetest Eesti ettevõtetes.

Lisaks arutame olulisemaid hommikusi teemasid nii Eesti kui ka maailma äriajakirjandusest.

Stuudios on uudistetoimetaja Indrek Mäe ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Mis ühiskonnas toimub, kas areng on peatunud ja ettevõtete edasi liikumist ei toimu? Milline ettevõtlus loob ühiskonnale väärtust? Kas tippettevõtjad on vastutustundlikud ettevõtted? Mida tähendab mõiste "uus inimene"?

22. mail tuleb juhtidele arenguseminar "Ettevõtte loomulik areng" ehk ELA. Räägime sellest, miks ja millistele juhtidele seda vaja on. Saates on külas mentor Aivar Haller ja organisatsioonide arengunõustaja Tiit Urva.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Seekordne saade keskendub alkoholiaktsiisile. Täpsemalt on nii EKRE, Reformierakond kui ka Isamaa kaasa minemas eelnõuga, mis näeb ette alkoholimaksude langetamist. Kas ja mil määral seda teha tuleks, kuivõrd on riigil õigus üksikisikut suunata ning kas ülereguleerimine on viinud sihile, räägime riigikogu liikmete Maris Lauri (Reformierakond), Priit Sibula (Isamaa) ja Erki Savisaarega (Keskerakond). Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa Parlamendi valimisdebatt". "Jah, mõned natsid ja isegi natsiparteid jäävad alles, nähtavasti alatiseks. Ent kui me tahame, nagu ütles Schuman, teha lõpu rahvuste ja natsionalismide lõpututele kokkupõrgetele, on väljapääs vaid üks: tuleb üles ehitada ühtne Euroopa rahvusülene riik." Nii kirjutas Yana Toom hiljuti Eesti Päevalehes. Neljapäeval saab ta oma teesi kaitsta debatis Jaak Madisoniga. Saadet juhib Jaanus Vogelberg.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Räägime ravimitest ja sellest, mis vahe on geneerilistel ning originaalravimitel. Saate külaline Rapla Perearstikeskuse perearst Argo Lätt tutvustab ka perearstide seas tehtud küsitlust, milles uuriti, kuidas nemad suhtuvad geneerilistesse ravimitesse. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Seekord käisime mikrofoniga Tartus peetud Eesti taksonoomiapäeval, et välja selgitada, kui palju looma- ja taimeliike Eestist on leitud ja kui palju neid siin tegelikult elada võib. Saatejuht on Alo Lõhmus.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.