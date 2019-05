Kohus mõistis liisitud autode edasimüüjad süüdi

Foto: Andras Kralla

Pärnu maakohus tunnistas süüdi Järvamaal tegutsenud mehed, kes müüsid osaühingule Udeva Transport liisitud autod võltsitud paberite abil välisriikide kodanikele.

2017. aastal jõudis kohtusse üldmenetluse korras kriminaalasi, milles süüdistati nelja meest osaühingule liisitud sõidukite ebaseaduslikus müümises välisriikide kodanikele ja dokumentide võltsimises, kirjutab Järva Teataja.

Kohus leidis, et isikute süü on omastamises isikute grupis ja suures ulatuses kohtulikul arutamisel uuritud tõenditega täielikult tõendamist leidnud. Kohtu hinnangul kinnitab isikute tegutsemist grupis ja ühise tahtlusega ka asjaolu, et samal ajal kui OÜ Udeva Transport vahetas omanikku ning äriühingu juhatuse liikmeks sai tankist, asuti üheskoos realiseerima äriühingu liisitud sõidukeid ostu-müügilepinguid võltsides.

