Madison: vabandasin Le Peni meeskonna ees Ruuben Kaalepi nimel

Yana Toom ja Jaak Madison Foto: Andras Kralla

Äripäeva europarlamendi valimiste debatisaates Yana Toomi ja Jaak Madisoni vahel tuli jutuks ka Ruuben Kaalepi Marine Le Peniga tehtud selfie, kus mõlemad näitasid negatiivsed konnotatsioonid omandanud OK-märki. Toomi meelest on Kaalep mölakas, Madison aga möönis, et edaspidi valib erakond hoolsamalt, keda säärastele kohtumistele lubada.

Madison tõdes, et Le Peni erakonnal Rassemblement National oli problemaatiline Prantsusmaa meediale selgitada, miks selline pilt tehti ja mida see Le Peni jaoks tähendas. Madison vabandas enda sõnul Le Peni meeskonna ees ja selgitas neile, et Kaalepi väljaütlemised ei esinda tihti EKRE seisukohti.