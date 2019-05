Raadiohommikus: targalt tööstressi vastu

Liigse töökoormuse käes vaevlev ärimees Foto: Shutterstock

Kuigi aasta algusest kehtib tööandjale nõue inimeste tööstressi ennetada, kurdavad paljud töötajad talumatu tööpinge üle. Arutame coach'i ja meeskondade arengu toetaja Kristjan Otsmanniga, kuidas töötajad üha kiirenevas töötempos toime tulevad ja milline seos on kiirusel läbipõlemisega.

Külas on "Ajujahi" saates kümne parima hulka tulnud ettevõtmise „Võõras sõber“ juht Ave-Gail Kaskla, kes paotab loori teemalt, miks stress ikka veel tabuteema on ning kuidas „Võõras sõber“ organisatsioone aitab.

Hiljuti väisas töötukassa kutsel Eestit Kanada karjääriprofessor Norman E. Amundson. Toimunud koolituse valguses vestleme töötukassa karjäärinõustaja Lemme-Getter Bogatkiniga, millised on karjäärinõustamise trendid ja milliste muutuste ees organisatsioonid seisavad, et endale väärt tööjõudu saada.

Saadet juhivad Tiina Saar-Veelmaa ja Priit Pokk.

Päev jätkub viie saatega:

10.05–10.25 „Müügiminutid“. Kas müügitöö on veel kunagi endine? Lihtne vastus on EI. Kas teile tundub, et tehisintellektijuttu on juba palju saanud? Tegelikult me pole veel alustanudki. Müügitöö automatiseerimine käib laias maailmas hoogsalt. Eestis on sellest veel vähe kuulda. Need sõnad pole mitte hirmutamiseks, vaid äratamiseks. Külas on Pipedrive'i tehnoloogiajuht Sergei Anikin. Saadet juhib Urmas Kamdron.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Külas on Kawe Kapitali juht Kristjan Hänni ning Trigon Capitali fondijuht ja partner Mehis Raud, kellega võtame luubi alla värsked arengud investeerimismaailmas. Uurime, kuidas on alanud aasta fondidele, kust otsitakse praegu väärtust, mida võtta, mida jätta Balti turgudel ning laiemas maailmas ja palju muud, mis investeerimisotsuste tegemisel abiks võiks olla. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

12.00-13.00 „Eramaja ehitus“. Milline on hoone stabiilne ja püsiv katus, milline on õige tööde järjekord ning kuidas jälgida, et katuse ehitus kulgeks tõrgeteta, kõnelevad Bendersi müügi- ja turundusjuht Marek Ruubel ning arhitekt Henno Veelma. Külalised tutvustavad kivikatuse eeliseid ning toovad välja, kuidas seda hooldada ning milline on kvaliteetne katusekivi. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Loverte.com turundusjuht Angred Lepasson ja Furgner.com-i juht Sven Purru räägivad sellest, kuidas e-pood veelgi paremaks muuta, kui palju kaupu tagastatakse ning kuidas nad otsivad uusi kliente. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00-16.00 „Töö ja palk“. Räägime õppimisest, tuleviku töödest ja sellest, mida õppima minna, et tulevikus tööd oleks. Juttu tuleb ka õpetaja ameti tähtsusest ja sellest, et robotid ei hakka kunagi tegema meeskonnatööd või loovalt mõtlema.

Stuudios on töötukassa oskuste arendamise osakonna juht Kerstin Holland, Kutsekoja OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad ja Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

