Prantsuse ministrist Bolti omanikuks: börs oleks loomulik jätk

"Kiiret ei ole, aga see oleks loomulik jätk," ütles Bolti võimaliku börsile mineku kohta ettevõttesse koos Saksa autotootja Daimleriga investeerinud Korelya Capitali juht Fleur Pellerin.

Fleur Pellerini hinnangul on Euroopal ja Aasial üksteiselt palju õppida ning ideaalne oleks luua sünergia, kuid Hiina rahaga tuleb olla ettevaatlik. Foto: Andras Kralla

Prantsusmaa ühe suurima tehnoloogia investeerimisfondi Korelya Capital juht Fleur Pellerin, kes veel paar aastat tagasi oli Prantsusmaal François Hollande'i valitsuses minister, näeb, et Boltil on kogunenud investoritest korralik nõuandjate meeskond. Boltil on võimalus õppida ka teiste kogemustest, mistõttu usub Pellerin, et Uberi IPO pealt õppides oleks börsile minek loomulik jätk ka Boltile.