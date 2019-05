Kes ei tahaks TransferWise'i investeerida!

"Kes ei tahaks ometigi sinna investeerida? Ja järelikult peavad nad siis ka varsti börsile minema," leiab ettevõtja Indrek Kasela. Foto: Andras Kralla

Ettevõtjate hinnangul on TranfserWise kahtlemata parim Eesti äriedulugu, ja nad on õigusega kadedad, et õigel hetkel ettevõttesse ei investeerinud. Jääb üle oodata, kuni TransferWise börsile tuleb.

"See on väga positiivne uudis nii Transferwise'ile kui ka IT-sektorile üldiselt. TransferWise jätkab, nagu näha, jõudsalt ja on edestanud isegi Skype'i omal ajal," meenutas äriõigusele keskendunud advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Prangli, et Skype'i esimene exit oli miljardi jagu väiksem kui TransferWise'i väärtus praegu. TransferWise'i kaasatud 292 miljonit dollarit kasvatab ettevõtte väärtuse 3,5 miljardile.