"Noored räägivad, et tahaks maailma vallutada. Me ei ole riigina selleks valmis"

Lennukihooldusteenuseid pakkuvad Magnetic MRO juht Risto Mäeots. Foto: Raul Mee

Nii leiab hiljuti finaali jõudnud konkursi Parim Juht 2019 üks finalist, lennukihooldusteenuseid pakkuva Magnetic MRO juht Risto Mäeots.

Siin on huvitavamad väljaütlemised konkursi kolme finalisti suust.

Konkursi finalist, omanimelise advokaadibüroo asutaja ja juht Aku Sorainen:

"Selleks, et teha tipptasemel firmat, on vaja tipptasemel inimesi."

"Mul on olnud rõõm töötada noores kollektiivis. Noores kollektiivis on palju entusiasmi. Minuvanustega, ma kardan, entusiasm väheneks ja küünilisus kasvaks."

"Äri tuleb teha õigete inimestega. Kui alustad vale inimesega, siis hakkab see valesid inimesi ligi tõmbama ja on suur tõenäosus, et tekivad suured probleemid."

Kuula vestlust Aku Soraineniga allolevalt lingilt. Saates tuleb juttu sellest, kuidas ta lõi advokaadibüroo, mis tõmbab magnetina külge andekaid inimesi, kes suuri asju tahavad korda saata, mida on vanadel juhtidel õppida värsketelt ning kuidas juhtida tähttöötajaid ehk staare.

Konkursi finalist, lennukihooldusteenuseid pakkuva firma Magnetic MRO juht Risto Mäeots:

"Igal aastal proovime paar sellist projekti sisse võtta, mida vaadates inimesed ütleksid: "Vau!".

"Tiitlid on head, aga ka natuke kammitsevad. Oled avalik ja sinult oodatakse teatud käitumist ja siis tuleb lisapinge sellest, et võib-olla järgmine aasta ei tule nii hea. Mulle ikkagi meeldib otse välja öelda, mis ma arvan asjadest."

"Tihti noored räägivad, et tahaks maailma vallutada. Me ei ole riigina selleks valmis."

Kuula vestlust Risto Mäeotsaga allolevalt lingilt. Juttu tuleb sellest, kuidas ta kavatseb ettevõtte käibe lähiaastatel mitmekordseks kasvatada, milliseid inimesi enda meeskonda otsib ning kuidas saada spetsialistist tippjuhiks.

Parim Juht 2019, Coop Eesti juht Jaanus Vihand:

"Pean enda nõrkuseks juhtimise juures seda, et kipun andma inimestele võib-olla liiga palju võimalusi. Kümnel juhul kaheksast ei tule sellest midagi, aga kui kahe puhul kümnest suudan nende elu paremaks muuta ja neid järgmisele tasemel viia, siis jätkan selle nõrkuse kultiveerimist."

"Juht ei tohiks kunagi uhkeks minna, nina püsti ajada, vaid peaks kogu aeg aru saama, et ei saa kunagi lõpuni valmis ja alati on väga palju võimalik areneda."

"Juhtimine ei ole keelamine, käskimine, poomine, laskmine. Juhtimine on vastutus inimese õigesti suunamise ja arendamise ees."

Kuula vestlust Jaanus Vihandiga allolevalt lingilt. Saates tuleb juttu veel sellest, kuidas Vihand juhib ambitsioonikat plaani muuta Coop miljardikäibega ettevõtteks, kuidas võitluskunstide harrastamine on talle mitmed juhtimistööriistad andnud, mis allikast pärineb tema oskus ja tahe teha pikka aega raskelt tööd ning mida on õpetanud koostöö soosimine ja paljust muust.