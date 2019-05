Finantsinspektsioon võttis makseasutuselt tegevusloa

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul jäi ettevõte hätta mitmete kohustustega, sealjuures rahapesuvastase tegevuse tõkestamisel. Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsiooni juhatus tunnistas eile kehtetuks GFC Good Finance Company ASi makseasutuse tegevusloa oluliste seadusrikkumiste tõttu. Lisaks tunnistas inspektsioon kehtetuks makseasutuse tunnuskoodi.

Inspektsioon märgib pressiteates, et GFC Good Finance Company AS on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid. Makseasutuse tegevuses on esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega.