Valitsus tahab Enefiti börsile mineku otsuseni jõuda juuniks

Enefit Green on Eesti Energia tütarettevõte. Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Valitsus kirjutab oma nelja-aastases tegevusprogrammis, et kavatseb teha otsuse Enefit Greeni vähemusosaluse (49%) aktsiate noteerimiseks juuniks.

Enefit Greeni börsile sisenemist on pidevalt edasi lükatud, ehkki Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles selle aasta alguses, et ootab Enefitist "küll mitte vähem edu kui Tallinna Sadamast". Ots ütles siis, et ei näe põhjust, miks peaks sellega üle esimese kvartali ootama.