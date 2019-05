Mida teeb Jüri Ratas salajasel Bilderbergi kohtumisel?

Eesti peaminister Jüri Ratas saab kurikuulsal kohtumisel vestelda näiteks Microsofti juhi ja USA presidendi nõuniku ja väimehega. Foto: Liis Treimann

Peaminister Jüri Ratas on teadaolevalt esimene Eesti riigijuht, kes on saanud kutse osaleda salajasel Bilderbergi kohtumisel. Esimest korda käis ta kohtumisel eelmisel aastal ning neil päevil on ta seal teist korda.

"Jaa, lähen küll. Kohtumisel tulevad siis järgnevad teemad: kõigepealt maailmapoliitika olukord, Euroopa tulevik, kliimamuutused, tehisintellekt, küberohtude teema. Nii et need on teemad," ütles Ratas eilsel valitsuse pressikonverentsil.