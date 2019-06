Raadiohommikus: alkoholiaktsiis ja selle mõjud

Esmaspäeva hommikul räägime joomisest. Külla tuleb hotellide ja restoranide liidu uus juht, Tallink Hotelsi juht Peter Roose.

Hommikuprogrammis on arutlusel alkoholiaktsiis ja selle mõju. Foto: Raul Mee

Peter Roosega räägime alkoholiaktsiisi mõjust turismile ja sellest, kuidas pöörata langevat välisturistide trendi taas tõusule.

Stuudios on ka LaMuu jäätisefirma asutaja ja juht Rasmus Rask, kellega arutame Eesti toidutööstuse trende ja ühisrahastuse võlusid ja ohtusid.

Juttu tuleb ka sellest, kui agressiivset müüki Eesti inimene talub. Külas on Maarja Kaseväli, kes on USAs Southwestern Company juures raamatuid müünud kaheksa suve.

Tervise Arengu Instituudi direktori Annika Veimeriga räägime alkoholivabade õllede mõjust ja nende reklaami eetilisusest.

Stuudios on uudistetoimetaja Kaspar Allik ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on üks teema valitsuse plaan langetada alkoholiaktsiisi. Selle sammu mõjusid aitavad saates analüüsida Ibis Tallinn Centeri tegevjuht Madis Laid ja PwC juhtivkonsultant Erki Mägi. Lisaks kommenteerime saates ka teisi viimase nädala päevakajalisi teemasid.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe ütleb, et ei tea juhtimisest ja juhtimisteooriatest miskit, kuid ometi on ta aastakümneid vedanud suuri kultuuriprojekte nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel juhib ta teisel ametiajal enam kui 500 inimest rahvusooperis. Saates räägib ta, miks ta veel ühe ametiaja jätkab, kuidas juhtida loovisikuid ja suuri egosid ning kuidas tuua oma organisatsiooni nn vaimu, mis tõmbab ligi uusi ja hoiab vanu, ning kuidas end eklektilises valdkonnas toimetades tervena hoida.

Saatejuht Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saate seekordne osa on salvestatud Saaremaal ja keskendub sel korral Eesti meretööstusele. Juttu on nii tööjõust, arengutest kui ka poliitikast. Saates on külas väikelaevatootja Alunaut juht ja omanik Mark Muru, TalTechi Eesti Mereakadeemia Meremajanduskeskuse juhataja ja Eesti Meretööstuse Liidu juhatuse liige Anni Hartikainen ning liidu projektijuht Maria Ruubas.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud konverentsil Password. Esimesena saab sõna Liviko jookide arhitekt Hanna Kaur. Eesti mõistes suurtootja, maailma mastaabis meistrikojalik butiik otsustas luua värvimuutva Crafter's Gini. Eesmärk oli jõuda brändini, mis lööb läbi ka välismaal. Kuidas alustati ja mismoodi toode arenes?

Teises saateosas kuulete nelja põhjust, miks Elisa bränd Eesti turul endiselt kasvab. Muu hulgas rõhutab Elisa Eesti juht Sami Seppänen, et küpse organisatsiooni tunnus on julgus eksida. Lõpuosas saab sõna ka Havas Media juht Kert Kangert.

