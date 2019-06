Rootsi suurfirma ostis 10 000 hektarit Eesti metsa

Rootsi ettevõte SCA tahab metsa ostes Baltikumi piirkonnas kindlust tagada. Foto: Andras Kralla

Rootsi tselluloositehas SCA ostis Eestis metsa omava Rootsi ettevõtte Forestum Goup AB, mille tulemusel lisandus SCA-le 10 000 hektarit Eesti metsa. Tehingu hind oli ostjatele 420 miljonit Rootsi krooni ehk ligi 39 miljonit eurot.

Forestumil on samuti Eestis tütarfirma, kes omab omakorda 10 300 hektarit maad Hiiumaal ja Saaremaal. 8800 hektarit sellest maast on mets, mille maht on 1,3 miljonit kuupmeetrit.