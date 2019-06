Graafikud: Hiina areng 30 aasta jooksul

Shanghai linn. Foto: Shutterstock

Hiina majandus on maailmas suuruselt teine, riik domineerib paljudes valdkondades ja pakub konkurentsi juba ka USA-le.

Paljud inimesed ei tea, et riik on praeguse positsiooni saavutanud vaid 30 aastaga. Allpool on välja toodud mõned graafikud, mis illustreerivad Hiina rahvastiku, majanduse ja kaubanduse ülikiiret arengut viimase kolme kümnendi jooksul.