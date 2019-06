Tõmbetuul lõikab ka naabrite majandust

Läti majanduse tipp on saavutatud ning käes on rahunemise ehk kasvu aeglustumise aeg. Foto: EPA

Sarnaselt Eestiga tunnistavad ka naaberriikide keskpangad, et suur majanduspidu on läbi saamas ning ees on rahulik kulgemine.

Läti avaldas oma majandusprognoosi läinud nädala lõpus. Uudisteagentuur Leta vahendab, et Läti Pank vähendas selle aasta majanduskasvu prognoosi varasemalt 3,5%-lt 2,9%-le. Keskpanga juht Ilmars Rimsevics ütles, et 2018. aasta oli Läti majanduse jaoks väga edukas, tõusu on toetanud ehitus ja IKT sektor. Vene sadamate renoveerimistööd on toetanud aga kohalikku transpordisektorit, sest kargomaht kasvas.