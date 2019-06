Kirjanen: Eesti Energia toetamine sulgeb tööstuste uksed

"Ise tekitavad segaduse ja siis maksumaksja peab selle kinni maksma,“ ütles Raul Kirjanen. Foto: Liis Treimann

Eesti Energia toetamine maksumaksja rahast tähendab kas raiemahtude kasvu või ettevõtete sulgemist, hoiatas pelleti suurtootja Graanul Investi juht Raul Kirjanen.

„Madalakvaliteediline puidumass on Eestis tööstus- ja kaugküttesektoris kõik juba kasutusel. Kui Eesti Energia hakkab seda elektrijaamades kasutama, siis tähendab see, et kas võetakse kellegi käest see ära ja mõni ettevõte paneb uksed kinni. Või tuleb hakata rohkem metsa lõikama. Väga palju rohkem variante ei ole,“ ütles Raul Kirjanen.