Narva elektrijaamad hakkavad põlevkivi asendama

Narva elektrijaamade kateldes võib tulevikus asendada põlevkivi osaliselt biomassiga. Valitsus andis neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile nõusoleku valmistada ette sellekohane eelnõu.

Elektrijaam Narvas. Foto: Liis Treimann

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul lubab biomassi osaline kasutamine vähendada elektrijaamade CO 2 heitmeid poole võrra, suurendada oluliselt Eesti taastuvenergia toodangut ning parandab jaamade konkurentsivõimet elektriturul. „Olemasolevates elektrijaamades fossiilse kütuse asendamine biomassiga on kiireim tee riigi taastuvenergia osakaalu suurendamiseks. Samuti aitab see ära hoida teisi CO 2 kõrgest hinnast tingitud kõrvalmõjusid,“ lisas minister.

Aasa sõnul aitab konkurentsivõimelisem hind säilitada Eesti Energial suurema tootmisvõimekuse ning sellega koos hoida töökohti. „Nii Ida-Virumaale kui kogu Eestile on vajalik, et energiasektor oleks tugev ja head spetsialistid saaks seal tööd,“ lausus Aas.

Järgmiste sammudena Ida-Virumaa abistamiseks tõi minister välja kiirema ülemineku põlevkivielektri tootmiselt õli tootmisele, riigi toetuse rafineerimistehase rajamisel ning eesmärgi rakendada koos teiste Balti riikidega kolmandatest riikidest saabuvale elektrile võrgu kasutamise tariifi.

Narva elektrijaamade kolm modernsemat energia tootmise plokki suudavad kasutata kuni 50 protsendi ulatuses biomassi ning toota taastuvenergiat. Fossiilseid kütuseid kasutavates elektrijaamades osaliselt biomassi kasutamine taastuvenergia tootmiseks on väga levinud meede ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kirjutab ministeerium pressiteates. Suur osa Eestist eksporditavatest pelletitest läheb sellistesse elektrijaamadesse näiteks Belgias ning Inglismaal.

Elektrituruseaduse muudatused on plaanis jõustada aasta jooksul.