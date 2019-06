Toiduvedaja Wolt kaasas 160 miljonit dollarit

Wolt on kokku kaasanud 175 miljonit dollarit Foto: EERO VABAMÄGI, Postimees/Scanpix

Helsingis baseeruv toiduveoettevõte Wolt avaldas täna, et on kaasanud uute investeeringutena 160 miljonit dollarit, mis suunatakse kasvu, laienemisse ja uute inimeste värbamisse kõigis tegevusriikides.

“2030. aastaks hinnatakse toidu kojuveo turu kasvu tänaselt 35 miljardilt 365 miljardini. Olgugi, et kiireid kasvunumbreid suudavad näidata pea kõik sellel turul opereerivad ettevõtted, on seda ääretult keeruline teha samaaegselt jätkusuutliku ärimudeli ehitamisega. Just see on Wolti põhieesmärk – ehitada toiduveo valdkonna kõige efektiivsem ettevõte,” ütles Wolti kaasasutaja ja tegevjuht Miki Kuusi.