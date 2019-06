Juulist jõustub 25 õigusakti

Alates 1. juulist langeb õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti. Selle tulemusena väheneb 0,5 liitrilt õllelt (5% vol) makstav aktsiisisumma 0,1 eurot ja ühe liitri viina puhul 2,51 eurot. Muudatuse peamine eesmärk on vähendada piirikaubandust lõunapiiril. Foto: Mailiis Ollino

Kaubanduskoja koostatud ülevaate kohaselt on juulist jõustuvate seaduste seas kõige olulisemaks muudatuseks see, et edaspidi on võimalik avalikule sektorile esitada arveid vaid e-arvetena. Paberil ja elektroonilisel kujul arveid enam ei aktsepteerita.

Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.

Teiste olulisemate seadusmuudatustena rakenduvad alates 1. juulist alkoholiaktsiisi vähenemine veerandi võrra, tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja saamine muutub kiiremaks, kehtima hakkavad uued piirangud sigarettidele ja e-sigarettidele ning pikeneb teatud nõuete aegumistähtaeg.

Nimelt pikeneb kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg praeguselt kümnelt aastalt 20 aastale. Pikem aegumistähtaeg kohaldub näiteks tootja, ohtliku ehitise või asja omaniku vastutusest tulenevatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on tugevdada võlausaldajate õiguseid.

Pikemat aegumistähtaega kohaldatakse alates 2019. aasta 1. juulist jõustunud kohtuotsusest, kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tulenevatele nõuetele.

Muude tsiviilõiguse nõuete, näiteks müügilepingust tuleneva ostuhinna tasumise nõude või laenulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on endiselt kümme aastat.

Tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele hakkab kehtima väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld jaekaubanduse müügikohtades. Lisaks jõustub nõue, et e-sigarettide vedelik ei või sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn. Juulist keelatakse ka tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eesti-sisene kaugmüük. See tähendab, et edaspidi ei ole lubatud e-poest osta sigarette või e-sigarette ja nende vedelikke.