Raadiohommikus: kuidas tarbida nii, et planeet Maa jääks elamiskõlbulikuks

Hommikuprogrammis räägime sellest, kuidas vähendada oma tarbimisega kahjulikku mõju keskkonnale. Foto: Norbert Neetz, Imago-images/Scanpix

Teisipäevases hommikuprogrammis jagab agentuuri Kontuur loovjuht Urmas Villmann muljeid eelmisel nädalal toimunud maailma suurimalt reklaamifestivalilt Cannes Lions, kus üheks peamiseks teemaks oli vastutustundlik turundus.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõuniku Liisa Puusepaga räägime sellest, kuidas saame oma igapäevast tarbimist korrigeerides vähendada kahjulikku mõju keskkonnale.

Eesti Mentorite Koja äsjavalitud esinaine Kaidi Kuusmaa, kes on ka SEB panga kõrgendatud äririski divisjoni direktor räägib sellest, kuidas parandada Eesti ettevõtete juhtimiskultuuri.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas Tallinna Kaubamaja juht Raul Puusepp.

12.00–13.00 "Kullafond". Saates räägitakse brändist Eesti näitel. Stuudiokülalised on EASi turundusjuht Elina Vilja ja EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane. Mida arvatakse Eestist maailmas, millised on Brand Estonia sõnumid ja kas üldse saab brändingu abiga Eesti kuvandit muuta? Nendest saates kõneleme.

Saadet juhib Uku Nurk. Kullafondi kuuluv saade "Eetris on turundusuudised" oli esmakordselt eetris möödunud aasta oktoobris.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". "Ühel päeval võime avastada, et tõesti pole enam õpetajaid ja see päev pole enam kaugel." Sedasi nentis Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land viidates sellele, et praegune süsteem pole jätkusuutlik aineõpetajate järelkasvu koolituse osas, kuna õpetajaid on lihtsalt liiga vähe.

Veel tuli saates juttu mitmetel eri teemadel: nii praegu käivast ülikoolide sisseastumisest, mis rolli täidab Tallinna Ülikool Eesti haridusmaastikul ning kas teaduse rahastust koidab ees hukatus. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Lavajuttude kullafond". Saate salvestuskoht oli kaubanduse aastakongress. Käesoleval aastal olid fookuses kolm olulist sammast: kaupmees, teenindaja, tarbija. Pakume teile kuulamiseks vestlusringi "Millised on lahendused tööjõuprobleemidele?", kus osalevad Jaanus Vihand (Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees), Kristjan Vanaselja (GoWorkaBiti juhataja ja asutaja), Irina Raudsepp (Bauhof Groupi tegevdirektor).

Märksõnad on tööjõu import, robotiseerimine, ajutine tööjõud/tööjõu rent, teenindajate maine parandamine, palgakulude ohjeldamine. Vestlust juhib Hando Sinisalu.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otsestriimina siit.