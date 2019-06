Tiivel Kobinist: otsisime võimekat üldjuhti

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel. Foto: Eiko Kink

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Nordica juhiks valitud Ekspress Grupi nõukogu endine esimees ja kunagine juht Gunnar Kobin on näidanud end võimeka juhina.

Tiivel selgitas, et Nordica juhi kohale oli eesmärk leida võimekas üldjuht, kes suudaks ühte gruppi koondada kõik Eesti riigile kuuluvad lennundusettevõtted ehk Nordic Aviation Groupi (Nordica), Transpordi Varahalduse ja Regional Jeti. Tiiveli sõnul oodatakse, et Kobin paneks need firmad ühte jalga käima, et tagada Nordica jätkusuutlikkus ning vajadusel ka võimekus Tallinnast lennata.