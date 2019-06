Prügila aktsiad lähevad aasta lõpus müüki

2003. aastal käisid asjad prügilas nii. Foto: Julia-Maria Linna

Neljapäevasel istungil otsustas Türi vallavolikogu panna 40 protsenti vallale kuuluvatest Väätsa prügila aktsiatest enampakkumisele aasta lõpul.

Türi vallavanema Pipi-Liis Siemanni selgitusel ei soovinud volikogu aktsiamüügiga kohe algust teha seetõttu, et veel kord arutada prügila kahe teise omaniku, Paide linna ja Järva vallaga koostöövõimalusi. Järva valla ja Paide linna juhid on öelnud, et peavad samuti prügiärist väljumist võimalikuks, kuid ei soovi sellega kiirustada, kirjutab Järva Teataja.