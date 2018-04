Väätsa prügila müük peatati

Ainult tellijale

Järvamaa omavalitsuste jäätmefirma müük Ragn Sellsile põhjustas nii palju erimeelsusi, et omanikud otsustasid plaanile pidurit tõmmata.

Paide abilinnapea Siret Pihelgas selgitas enne otsuse langetamist, et pole aktsionäridele selge, mis hinnaga varasid müüa plaanitakse, kas bilansis oleva vara tegelik väärtus on müügihinnast kõrgem või madalam ning kas on arvestatud ettevõtte tootlikkusega.

"Otsuse tühistamine annab kõigile osapooltele -- omanikele ja omanike esindajatele -- võimaluse protsessist aru saada ning olla kindel, et protsess on läbipaistev. Uued volikogud saavad otsustada Väätsa Prügila tuleviku üle. Sellest tulenevalt taganetakse R-S Valdusega sõlmitud eellepingust," ütles Järva valla vallavanem Rait Pihelgas valla lehel avaldatud teates.

Paide linn on üks kolmest Väätsa Prügila osanikust, äriregistri andmetel kuulub linnale pea 40 protsenti aktsiatest. Eelnevalt on olnud tänasest Järva vallast Väätsa Prügila omanike seas viis endist omavalitsust- Albu, Järva-Jaani, Kareda, Koigi ja Imavere. Aktsionäride hulka ei kuulunud Ambla ja Koeru.

Väätsa Prügila juhtkond on öelnud, et omanikke teavitati ja mandaat ettevõtte varade müügiks saadi juba 2015. aastal. Selle juhi Aivar Lõhmuse sõnul on ettevõttel tarvis leida strateegiline partner, kes tagaks prügilasse piisavad jäätmevood.

Haldusreformi järel muutunud omavalitsuste esindajad aga said endi sõnul müügiprotsessist teada konkurentsiameti kodulehel avaldatud teatest, kus seisab, et 2016. aastal on sõlmitud eellepe varade edasiminekuks Ragn-Sellsile. Praeguseks on konkurentsiamet otsustanud avada koondumise kohta täiendava menetluse.

Eellepe on välja vihastanud Ragn-Sellsi ja Väätsa Prügila konkurendid. Nii Pärnu omavalitsustele kuuluv Paikre OÜ kui Eesti Keskkonnateenused ASi juhid on öelnud, et oleksid eelistanud osaleda enampakkumisel.