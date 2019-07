Peatumiskeeld suretab Pärnu maantee ärisid välja

Restoran Kathmandu Hill Pärnu maanteel Foto: LIIS TREIMANN

Pärnu maantee Vabaduse platsi ja Liivalaia ristmiku vahelisel lõigul kehtestatud sõidukite peatumiskeeld on seal tegutsevate äride elu kibedaks muutnud. Transpordiamet leiab, et kurtmise asemel peaks restoranid ja poed oma logistika ümber planeerima.

Pärnu maantee 32 tegutsenud restoran Klaaspärlimäng on teadmata ajaks uksed sulgenud. Restorani omaniku Alberto Lovati esindaja Jüri Sulin tunnistas, et peamine põhjus oli parkimiskorra muutmine linna poolt. "See pani päris korraliku põntsu. Hoone ees olid varem linna avalikud parkimiskohad. Teisel pool teed, kus praegu on uusarendus, oli ka parkla. Kumbagi varianti enam ei ole ja see tegi tõepoolest kahju," tõdes ta.