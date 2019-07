Palun mulle üks apteek. Mis see maksab?

Foto: Raul Mee

Apteekide müük on ketiapteekide esindajate sõnul on takerdunud selle taha, et proviisoritel pole piisavalt raha. Eesti Proviisorite Koja esindaja Karin Alamaa-Aasa sõnul on olukord teine: ketiapteegid pole olnud nõus oma apteeke proviisoritele müüma, sest loodetakse viimase hetkeni apteegireformi tühistamist, kirjutab väljaanne Meditsiiniuudised.

Järgmise aasta aprillis jõustuv apteegireform näeb ette, et apteegi omanik peab olema proviisor vähemalt 50protsendilise osalusega, seega tuleb apteekidega kõvasti kauplemist.