Samsung prognoosib suurt käibe kukkumist

Samsungi tegevuskäive kukkus ettevõtte prognoosi kohaselt teises kvartalis enam kui poole võrra. Foto: Reuters/Scanpix

Lõuna-Korea tehnoloogiahiid Samsung tegi teatavaks majandusprognoosi, mille kohaselt kukkus ettevõtte tegevuskasum teises kvartalis enam kui poole võrra.

Samsung teatas, et nõrk prognoos viitab sellele, et pooljuhtide tööstus, mis on saanud löögi aeglustuvast maailmamajandusest, pole endiselt suutnud taastuda. Kiibid on Samsungi üks kasumlikumaid ärisid.