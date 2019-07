8,7 miljonit eurot maksukahju: siseministeerium karmistab võõrtööjõu järelevalvet

Siseministeeriumis toimunud pressibriifingul tutvustavad siseminister Mart Helme ning kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus välismaalaste seaduses ja välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise korras kavandatavaid muudatusi. Foto: Andras Kralla

Siseministeerium on välja töötanud välismaalaste seaduse ja siseministri määruse muudatused, millega tahetakse panna piir juhtumitele, kus võõrtööjõu töötamine on eksitavalt vormistatud. Kohustusi tuleb juurde nii teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tegutsevatele tööjõuvahendajatele kui ka tellitavast tööjõust tegelikku kasusaavatele kohalikele ettevõtetele.

Siseminister Mart Helme väitel puudus seni arusaam, kui palju kolmandatest riikidest ehk väljast poolt Euroopa Liitu töölisi on Eestisse jõudnud. "Nüüd saame öelda, et 15. juuli seisuga töötab Eesti 18 993 kolmandate riikide töötajat," ütles Helme. Samas toonitas ta, et see pole kindlasti kogu pilt, sest tööturul on ka palju kaardistamata musta tööjõudu. Eriti probleemsete sektoritena toodi esile ehitus ja põllumajandus.