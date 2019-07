Pensionifondide investeeringud Eestisse on kasvamas

Pensionär Foto: Liis Treimann

2019. aasta teises kvartalis kasvas kaubandus-tööstuskoja teatel pensionifondide Eestisse investeeritud varade hulk 72 miljonit eurot, olles fondide koguvaradest 14.13%. Kasvu vedasid peamiselt Swedbanki suurenenud investeeringud.

Fondide Eesti investeeringute osakaal on 2019. aasta II kvartaliks saavutanud senise parima tulemuse ulatudes 14.13%ni, kasvades võrdluses eelmise kvartaliga 1.21 protsendipunkti. 96.5% kasvust moodustasid Swedbanki pensionifondide investeeringud, mis ületasid 70 miljoni euro piiri. Kogu pensionifondide varade väärtus on täna 4.4 miljardit eurot, millest Eestisse on investeeritud üle 616 miljoni euro.