Endine loomaarst teeb Eesti sigadest Itaalia salaamit

Lääne-Virumaal Hulja alevikus asuv lihatööstus Matsimoka on pereettevõte. Isa Aivar Inno (pildil) töötas varem loomaarstina, kuid ütles, et vorstimeistriks saamine ei olnudki eelmisest ametist võimatult kauge. Foto: Andras Kralla

Matsimoka Butchery lihameistrid ütlevad, et veganid on neile kasulikud. Ei, nad ei parasta kiuslikult, et "jääbki rohkem alles". Nad ei hakka ka veganitele "valeliha" tegema. Koos taimetoidutrendiga olevat inimeste teadlikkus väärt toidust kasvanud ning kui selle tulemusel süüakse küll vähem, aga kvaliteetset liha, siis on see väikestele tootjatele hoopiski teretulnud.

Matsimoka on pereettevõte, mis sai alguse juba 1980. aastate esimeses pooles, mida veab perekond Inno Kadrina lähedal Hulja külas. Nüüd tagantjärgi saab meenutada kummalisi üheksakümnendaid, kui sealsed kohalikud raha teenimiseks Venemaal lihaga äritsemas käisid, sest suurte loomakasvatuste juures tekkis just selline rahategemise võimalus. Tasub märkida, et nõukogude ajal andsid Vinni ja Hulja sovhoosid 1 protsendi kogu Nõukogude Liidu seatoodangust.