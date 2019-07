Kessler: Swedbanki skandaal ei ole Rootsi-Eesti maavõistlus

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. Foto: Liis Treimann

Rahapesuskandaali küüsis vaevlev Swedbank on tippjuhte vahetanud nii Eestis kui ka Rootsis, tuletas meelde finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Eile avaldas Äripäev Swedbanki rahapesuskandaalist Rootsi meedias kirjutatud ülevaate, kus süü veeretatakse paljuski Swedbank Eesti juhtide Priit Perensi ja Robert Kiti poole ehk jääb kõlama, et rahapesus olid süüdi peamiselt Eesti haru juhid. Täna hommikul Äripäeva raadios artikit kommenteerinud Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessleri sõnul ei ole aga vahet, kas reegleid rikkus eestlane või rootslane - on rikkuja ja on norm, mida rikutakse. "Ma seda ei tahaks hästi osta praegu, et see on kuidagi Rootsi-Eesti maavõistlus. See on ikkagi üks kontsern," lausus ta.