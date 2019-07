Ettevõtjad kritiseerivad Euroopa miinimumpalga plaani

Circle K juhi Kai Realo sõnul võib miinimumpalga tõstmine kaasa tuua hoopis tööpuuduse suurenemise. Foto: Karin Kaljuläte, Ekspress Meedia / Delfi

Euroopa Komisjoni ametisseastuva presidendi Ursula von der Leyeni ambitsioonikate plaanide hulka kuulub ka niinimetatud Euroopa Liidu miinimumpalk. Äripäevaga rääkinud ettevõtjatest ei olnud ükski säärase mõtte puhul positiivselt meelestatud.

Von der Leyen võttis teema üles juba Euroopa Parlamendi ees peetud avakõnes. "Ma tahan, et töö tasuks ennast ära. Sotsiaalses turumajanduses peaks iga täiskohaga töötav inimene saama vähemalt sellist miinimumpalka, millest saab korralikult ära elada. Seepärast töötame välja raamistiku, austades sealjuures loomulikult erinevaid tööturge. Minu arvates on kõige optimaalsem see, kui tööandjate liidud ja ametiühingud peavad kollektiivseid läbirääkimisi, sest nemad suudavad paika saada konkreetse sektori või piirkonna miinimumpalga," rääkis ta 16. juulil. Von der Leyen tahab vastava "seadusliku instrumendiga" välja tulla juba oma mandaadi esimese 100 päeva jooksul.