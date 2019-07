Läti ehitab 100 miljoni eest Riiast kiirema väljasõidu

"Kui meie riigi teedeehituse eelarve on 100 miljonit eurot aastas, siis on ilmne, et me ei saa endale lubada ühe sellise tee ehitust, mis maksab 100 miljonit eurot. Ühiskonnale ei oleks vastuvõetav, kui pool kahe aasta eelarvest läheb ainult ühe tee ehitamiseks," rääkis Läti maanteeameti juhatuse liige Martins Lazdovskis. Foto: Erakogu