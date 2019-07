Raadiohommikus: näotuvastus töötajate värbamisel

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime sellest, kuidas näotuvastustarkvara võib aidata ettevõtetel leida õigeid kandidaate töökohtadele. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime VideoCV-de läbimurdest värbamisest VideoCV.io näitel. Arutame ettevõtte tegevjuhi Kristian Kallega, kuidas näotuvastustarkvara aitab ettevõtetel õiged kandidaadid juba eelvoorus välja selekteerida ja kuidas tööotsijad sellesse suhtuvad.

Teeme juttu Eesti Pandipakendi tegevjuhi Kaupo Karbaga sellest, miks Eesti pakendiringluse korraldus ja tehnoloogia ka mujal maailmas tähelepanu pälvib ning milliseid uuendusi neil lähiajal veel plaanis on.

Suvele kohaselt räägime ka puhkamisest. Nimelt kõneleme kämpinguturismist Lepispea kämpingu perenaise Ivica Ednaševskyga.

Hommikuprogrammi veavad Tiina Saar-Veelmaa ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates kõneleme suurkontserni Estiko omaniku Neinar Seliga tema äride tulevikus. Räägime sellest, milline on olnud tema elu pärast Tallinna Sadama kohtuasja süüdimõistvat otsust ja millest on ta sellest tulenevalt pidanud loobuma, mille üle ta enim süümepiinu tunneb. Samuti tuleb jutuks see, kes on see ettevõtja, kelle nõu ta Raadile rajatava päikesejaama planeerimise juures saab. Saadet juhib Marili Niidumaa.

12.00–13.00 "Juhi Jutud". Teeme kokkuvõtte kevad-suvistest intervjuudest juhtidega ja seekordsest saatest saab vastuse küsimustele, miks ei tohi palgata hädist juhti, kuidas saada rahvusvaheliste ettevõtete juhiks ning mida saab poliitikast juhtimisse kaasa võtta.

Saates saavad sõna coach Raimo Ülavere, juhtimiskonsultant Mait Raava, Luminori privaatpanganduse üksuse juht Gunnar Toomemets, eksminister ja äsja kasiinoettevõtet juhtima hakanud Urve Palo ning Incap Eesti ja rahvusvahelise üksuse juht Otto Richard Pukk.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris".* Saates räägitakse Eesti elektriautost Nobe. Külas on auto looja Roman Muljar, kellega on juttu nii uuest tehasest, inimeste värbamisest kui ka Genfi autonäitusest, kus Nobe palju tähelepanu püüdis. Saade oli esmakordselt eetris käesoleva aasta aprillikuus. Saatejuht on Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil.

Esimesena kõneleb mõjuvõimsaimaks eestlaseks nimetatud, endine Eesti Panga president Ardo Hansson, kes räägib oma ebatavalisest elust ja jagab nõuandeid, mis tema kogemusel tagavad edukuse juhtimises.

Teises saatepooles astub üles Vaba Lava tegevjuht ja endine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. Karjääripöörde läbi teinud tippjuht räägib oma elust ja sellest, miks me kõik võiks mõelda oma elus muutuste tegemisele ambitsioonikamalt.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otsestriimina/järelkuulamisena Äripäeva veebis.

* - kordussaade