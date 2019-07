Sõõrumaa tahab pärast Signaali veel midagi osta

Urmas Sõõrumaa sõnul pole tema ostuhuvi raugenud, vaid ta otsib uusi huvitavaid kinnisvarahalduse ja turvateenuste ettevõtteid, mida enda portfelli pista. Foto: Andras Kralla

U.S. Investi omanikule Urmas Sõõrumaale on viimasel ajal hakanud eriti huvi pakkuma kinnivarahalduse ja turvateenuste ettevõtted ning kui Signaal TM on käes, tahab ta veel midagi osta.

"Soovisin ISSi ära osta, aga õnneks tegi keegi suurema pakkumise ja sai endale,“ naljatles Sõõrumaa, kes aga tunnistas, et pole sarnaseid ostuplaane maha matnud. „Olen vaatamas siin veel ettevõtteid, mida iseloomustab turvalisuse tagamine ja kinnisvara tark haldamine,“ ütles Sõõrumaa.