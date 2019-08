Raadiohommikus Jüri Ratase kannatused, joogitööstuse megatrend ja majanduse tervis

Siseminister Mart Helme (EKRE) ja valitsusjuht Jüri Ratas (Keskerakond) valitsuse pressikonverentsil. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis aitab pilku valitsuse tervisesse ja koostöösse heita Keskerakonna juhatuse liige, riigihalduse minister Jaak Aab. Ta aitab ka selgitada, kas ja kui palju peaminister Jüri Ratas kannatab palju kõneainet pakkuva valitsuskaaslase EKRE sõnavõttude pärast.

Samuti tuleb Jaak Aabiga juttu sellest, kui palju on alust juttudel võimalikus uuest koalitsioonist Keskerakonna ja Reformierakonnaga ning mida teeb partei langeva reitingu pööramiseks.

SEB analüütik Mihkel Nestoriga püüame luua kristallkuuli ettevõtjatele ehk räägime majanduse väljavaadetest intressimäärade ja Eestile oluliste eksporditurgude nurga alt.

Saates tuleb juttu ka joogitööstuse megatrendist ehk kombucha'st, maakeeli teeseenejoogist, mille üleilmne miljardi euro turg mitmekordistub lähiaastail. Eesti vaadet sellele turule annab homikuprogrammis väiketööstuse Säsi asutaja ja juht Piret Kõima.

Mitmes Euroopa linnas on kruiisituristid ja -laevad laastavalt mõjunud. Kuidas ajada kruiisiäri Tallinnas nii, et see kestaks, sellest tuleb rääkima Tallinna Sadama juhatuse liige Margus Vihman.

Hommikuprogrammi juhib Rivo Sarapik ja uudiseid vahendab Tiiu Taal.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund"

Investor Toomas teeb kokkuvõtte juulikuu tähtsamatest tehingutest ja saavutustest. Stuudios on Kaspar Allik ja Liina Laks.

12.00-13.00 „Äripäeva fookuses“.

Saade keskendub elektrilistele tõukeratastele: saab teada, kuidas on elektrilistel tõukeratastel Eestis siiani läinud, mis on olnud põhitakistused, milline näeb välja tõukerataste tulevik ning mida arvab sellest kõigest Tallinna linnavalitsus.

Saates on külas Citybee Eesti juht Heigo Protten, Bolti elektriliste tõukerataste suunajuht Eestis Thomas Tammus ja Tallinna Linnavalitsuse abilinnapea Aivar Riisalu.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

13.00-14.00 "Cleantech"

Rohetehnoloogia saates arutatakse selle üle, millised on suurettevõtete ootused idufirmadele ja mida ootavad idufirmad, kui lähevad ettevõtte ukse taha.

Juttu tuleb sellest, kelle poole peab pöörduma, et Eesti iduettevõttena saada maailma suurimate firmade piloodiprogrammi, millised on parimad praktikad ja kuidas viidi kaks Austria ettevõtet omavahel kokku Silicon Valleys.

Samuti selgub, kuidas ja miks peaks arendama ettevõtte sees innovatiivsust, kuidas käituvad selles valdkonnas tõelised maailma hiiud ja mida tehakse Eestis.

Neil teemadel räägivad maailma ühe aktiivsema varase faasi idufirmade investeerimisfirma Plug and Play rohevaldkonna ja energeetika partnerlussuhete juht Silicon Valley kontoris Marit Lyngbaek ja Smart Load Solutions asutaja Madis Uuemaa.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00-16.00 "Lavajuttude kullafond"

Tänased jutud on salvestatud juhtimislaboris "Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt". Esimesena räägib pikaajalise tippjuhi kogemusega Kai Realo, millised on tema tähelepanekud ja õppetunnid võimu doseerimisel juhtimises ning mida on märganud ta nii enda kui ka teiste juhtide juures.

Kaja Kallas räägib, kuidas ta mitte kõige tugevamate eeldustega on toime tulnud maailmas, kus võimumängud on tavalised. Kuidas ta on ennast kehtestanud ja milliseid omadusi arendanud.

Kullafondi kuuluv saade "Lavajutud" oli esimest korda eetris eelmise aasta juunis.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 Mhz või otsestriimis veebist siit.