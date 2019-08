Hiina endised keskpankurid hoiatavad pika valuutasõja eest

Hiina keskpankurid hoiatavad pikaajalise valuutasõja eest USAga. Foto: Jason Lee, Reuters/Scanpix

Hiina endised keskpanga juhid hoiatasid valuutasõja eest USAga pärast seda, kui kaubanduspinged kahe suurriigi vahel kogusid sel nädalal uut hoogu.

See, et USA nimetas Hiinat valuutamanipulaatoriks, näitab, et kaubandussõda areneb edasi finants- ja valuutasõjaks ning juhid peavad valmistuma pikaajalisteks konfliktideks, rääkis endine Hiina keskpanga juht Chen Yuan täna toimuval China Finance 40 kohtumisel, vahendab Bloomberg.