Raadiohommikus: Tallinna Sadama tulemustest ja investeerimisest kui elustiilist

Hommikuprogrammis on juttu Tallinna Sadama teise kvartali tulemustest. Foto: Andres Haabu

Tallinna Sadama teise kvartali müügitulemused räägib neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis lahti ettevõtte finantsjuht Marko Raid.

Skype'i asutajate raha investeeriva Ambient Sound Investmentsi fondi portfellihaldur Arko Kadajane räägib aga sellest, kuidas investeerimine on elustiil.

Lisaks kõikvõimalikud muud teemad meilt ja mujalt.

Stuudios on uudistetoimetaja Kaspar Allik ja saatejuht Madis Aesma.

11.00–12.00 "Luubi all". Uuest aastast hakkavad kehtima uued nõuded hooldustöötajatele, mis võib kaasa tuua drastilise hooldekodude kallinemise ja veelgi suureneva tööjõupuuduse.

Teeme juttu ka sellest, kuidas Edgar Savisaar firmajuhtimise juurde naases ning kuidas endine tipp-poliitik Priit Toobal võlgades sipleb. Ühtlasi leiab Äripäeva uuriv toimetus, et kui üks EKRE minister suudab täide viia ühe enda antud lubaduse, võiks teda julgelt kiita. Kellega on tegu ja mis lubadusest jutt käib, kuulake saatest!

Stuudios on uuriva toimetuse ajakirjanikud Katariina Krjutškova, Koit Brinkmann ja Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Saates tuleb ettemängimisele nädalavahetusel Arvamusfestivalil toimunud arutelu “Kas ja mis tingimustel on rohelistel autokütustel üldse tulevikku?”. Pariisi ja Düsseldorfi kesklinnadesse ei lubata juba mitu aastat diiselmootoriga sõidukeid, piirangu põhjuseks on eelkõige tekkiv saaste, peenosakesed ja tolm. Eesti riigi siht on kasutada aastaks 2020 transpordis 10% taastuvkütuseid, millest osa on plaanis katta eestimaise rohegaasiga. See eesmärk näib juba mõnevõrra iganenud, aga samas ka saavutamatu. Mis tingimustel oleksid inimesed valmis vahetama oma fossiili gaasi- või elektriauto vastu ja miks? Mis võimalused selleks praegu on? Kas eeskuju peaks näitama omavalitsus või inimene? Kas riik teeb eesmärgi saavutamiseks piisavalt ning mida oleks veel vaja teha?

Arutelus osalevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman, Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov, OÜ Biometaan juhatuse liige Ahto Oja, autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu tegevjuht Arno Sillat ja gaasiauto omanik Jaak Kastepõld. Vestlust modereerib Neeme Raud.

13.00–14.00 "Kullafond". 2016. aasta jaanuaris läks maalilise Pühajärve kaldal asuv hotell Bernhard ootamatult tuleroaks. Miks see õnnetus üldse juhtus? Mida oleks saanud või pidanud teisiti tegema? Mis siis edasi sai ning milliste vintsutustega niigi põlengust suurt kahju kannatanud hotelliomanik kokku puutuma pidi, on raske paari sõnaga kirjeldada. Reaalses elus toimunut analüüsib põlengu üle elanud Madis Mutso. Esinemine on salvestatud 2017. aastal Tuleohutuskonverentsil.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Seekord on saade lõikusaegne ning fookus köögivilja-aastal. Aiandusettevõtte AS Sagro juhatuse esimees Kalle Reiter räägib olukorrast tema põllul. Lühidalt on kõik hästi, aga ei ole ka. Saagikus on hea, aga kuna Euroopas on olnud kehv aasta ning Eesti sõltub Euroopa turust, siis tarbijale on köögiviljade hind ikkagi kõrgevõitu.

Oma ülevaate annab ka maheköögiviljade kasvataja ja Kiltsimäe talu peremees Margus Lille, kellele aasta on olnud hea, kuid vahepealne kena ilm on pannud ka umbrohu vohama. Saatejuht on Linda Eensaar.

