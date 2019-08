Tööandjad kritiseerivad renditööjõu maksustamise plaani

Siseministeeriumis toimunud pressibriifingul tutvustasid siseminister Mart Helme ning kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus välismaalaste seaduses ja välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise korras kavandatavaid muudatusi, mis tööandjate hinnangul on tehtud kiirustades ja võiksid olla mõjusad ka leebemal kujul. Foto: Andras Kralla

Tööandjate keskliit kritiseerib mitteresidentidest renditööjõu maksustamise plaani, leides, et see on ilmselt valminud kiirustades ja vajab mõjuanalüüsi.

"Tööturgu saab korrastada ka leebemate meetmetega ja õiguse parema rakendamisega – pole alust eeldada, et renditöötajad on Eesti majandusele kahjulikud või et nende pealt makse ei makstaks," seisab liidu pöödumises.