Trump tahab hakata USA majandust elavdama

Donald Trump Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump teatas, et kaalub maksukärpeid, et majandust elavdada, kirjutab Financial Times.

Trumpi plaan majandust stimuleerida on selgelt seotud tema sooviga saada järgmisel aastal toimuvatel presidendivalimistel tagasivalituks. „Me kaalume erinevaid maksualandusi,“ nentis Trump, tuues üheks näiteks tulumaksu ja kapitalikasumi maksu, mida võidakse alandama hakata.