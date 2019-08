Lõhmus pensionireformist: laske valitsuse uljaspeadel tegutseda

LHV suuromanik Rain Lõhmus leidis, et inimestel peaks olema valik, kas koguda pensionit ise või teha seda koostöös riigiga. Foto: LIIS TREIMANN

Kuigi Rain Lõhmuse sõnul on pensionisüsteemi reformi küsimuse tõstatamine olnud õige, ei lahenda praegune Isamaa algatusel loodud muudatuste kava pensionisüsteemi sisulisi probleeme. „Pigem on see selline kerge poliitilise punkti noppimine,“ leidis LHV suuromanik Äripäeva raadio saates "Poliitikute töölaud".

Seejuures on Lõhmus soovitanud muuta vabatahtlikuks kogu pensionisammaste süsteem ja maksta soovijatele riiklike võlakirjadena välja raha ka esimesest pensionsambast. Lõhmuse sõnul ei peaks pensioniks valmistumine olema riiklikult ette kirjutatud, vaid iga kodaniku enda valik.