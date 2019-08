Raadiohommikus: tants pensionisamba ümber

Rain Lõhmus soovitab muuta vabatahtlikuks lisaks II sambale ka I samba. Foto: Andras Kralla

Hommikuprogrammis analüüsivad saatejuhid nii valitsuse teise pensionisamba reformi, kui ka Rain Lõhmuse väljakäidud ideed, lammutada esimene pensionisammas.

Lisaks arutame PRIA eksperdiga, kui palju on PRIA tuvastanud viimasel ajal otsetoetuste pettusi ja väärkasutusi ning uurime, kas toetuste jagamise kontrollmehhanismid töötavad ikka piisavalt.

Peale selle kuuleb, mida on valitsuse kohta öelda endisel peaministril Juhan Partsil.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala tulisemad teemad, nädala võitja ja kaotaja valivad välja Äripäeva ajakirjanikud. Saadet veab Jaanus Vogelberg ning teemasid lahkavad Kristjan Pruul ja Allan Rajavee.

12.00–13.00 "Tallink 30". Räägime 1996. aastal loodud Tallink Duty Free arenguteest ja väljakutsetest. Kuulete, mis toode oli populaarne reisilaeval Georg Ots ja mida ostavad Tallinki laevadel eestlased, rootslased ja hiinlased nüüd. Kuhu areneb merekaubandus, kas peamistele tootegruppidele on lisandumas uusi ja millised tarbimismuutused laevakauplustes aitavad ennustada majanduse tervist? Stuudios on Tallink Duty Free juht Aimar Pärna. Küsib Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Seekord on Uus Maa kinnisvarasaates koos kolm Kristit, kes võtavad ette viimase poolaasta kahe Eesti suurema linna eluasemekinnisvaraturu. Juttu tuleb hinnatõusust ja isegi -langusest. Saame teada, miks on järelturg aktiivseks muutunud ja kui oluline on korteri müümisel energiamärgise tase. Sügise hakul peab kindlasti peatuma ka üüriturul, uurime, mida praegune üürnik otsib ja kui palju on soovid ajas muutunud. Tallinna kinnisvaraturust räägib Uus Maa Kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht Kristi Djomin ja Lõuna-Eesti eripäradest kõneleb Uus Maa Tartu büroo müügijuht ning kutseline maakler Kristi Tobreluts. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Kuidas motiveerida töötajaid ühise eesmärgi nimel panustama? Üks võimalus on osalusoptsioonid, millest räägib Investoriteliidu raadiosaates Levikom Eesti OÜ tegevjuht Peep Põltsamm, kes on osalenud osalusoptsiooni seadusandluse väljatöötamise aruteludel. Saade oli esimest korda eetris selle aasta märtsis. Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

