Seeder lubab teisest sambast investeerimiskontodele kolijatele 4% riigi käest

Helir-Valdor Seeder kinnitas, et 4 protsendi sotsiaalmaksust eraldamise kava oli kokku lepitud juba koalitsiooniläbirääkimistel. Foto: Andras Kralla

Kuigi pensioni teise samba reformikavades on edasi ja kalevi alla lükatud võimalus, et riik võiks sambast loobujatele edaspidi sotsiaalmaksust 4 protsenti otse investeerimiskontodele kanda, on Isamaa esimees Seeder raudkindel, et nii see läheb.

"Ikka jah, siis läheb 2+4 protsenti investeerimiskontole," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ERR-ile. "Inimesel on vaba valik, kas ta jätkab senisel kujul teises sambas ja ei muuda midagi või kui ta tahab selle kindlustussüsteemiga jätkata teistsugusel kujul, tekiks tal vabadus moodustada investeerimiskonto ja sellisel juhul läheb 2+4 investeerimiskontole."