Teise samba mõtted tänavalt: võtaks välja ja teeks ükskõik mida

Äripäeva tänavaküsitluse kõrval tegi Äripäeva börsitoimetus investeerimishuviliste lugejate seas mahuka küsitluse selle kohta, mida plaanivad lugejad oma teise samba pensionirahaga teha. Kokku 500 vastaja põhjal tehtud järeldusi ja vastajate ideid saab lugeda Äripäevast juba homme. Foto: Andras Kralla / kuvatõmmis videost

Neil, kes julgevad raha teisest sambast välja võtta, jagub juba ideid selle kasutamiseks, selgus Äripäeva tänavaküsitlusest Tallinnas Ülemiste Citys.

"Teeks ükskõik mida, milleks iganes raha tarvis on, aga ma võtaksin selle välja," oli 29aastane paigaldaja Tanel kindel, et kui aastal 2021 tekib võimalus raha teisest pensionisambast välja võtta, siis seda ta ka teeb. "Ma arvan, et tänasel päeval jõuab Eesti ühiskonnas noor inimene selleks ajaks ära surra, kui me jõuame selle vanuseni, et pensionile minna.“