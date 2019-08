Võlgades Ritsu kustutati

AS Ritsu palkmaja tootmine. Foto: Indrek Susi

Saneerimise katki jätnud puitmajatööstus Ritsu kustutati pärast seda, kui vahetas kaks korda omanikku ja sai juhiks kurikuulsa riiki petnud bussijuhi.

Äripäev kirjutas mõni päev enne ettevõtte kustutamist, et algne Ritsu AS kannab nüüd nime Linnaküla majatehas OÜ ning Ritsu senine tegevus on kolitud uue ettevõtte alla, mis ristiti senise Ritsuga sarnaseks: Ritsu Loghomes.